Сегодня капитана задержанного в Азовском море судна «Норд» Владимира Горбенко после получения залога выпустили из изолятора временного содержания. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Автономной Республики Крым Татьяна Тихончик, передает УНИАН.

«6 апреля (за Горбенко) был внесен залог в размере 35 тыс. 240 грн, а сегодня эти средства были зачислены на счет казначейства, и он выпущен из изолятора временного содержания», - сказала Тихончик.

Она сообщила, что после выхода из изолятора Горбенко «посетил врача».

«Сейчас он находится в Главном управлении Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым, где дает показания», - проинформировала пресс-секретарь.

Как ранее сообщал ForUm, 25 марта Госпогранслужба Украины задержала в акватории Азовского моря рыболовецкое судно под флагом России.

Экипаж обвинили в нарушении морской границы. На рыбаков составили административные протоколы, им запретили покидать борт. На «Норд», доставленный в порт Бердянска, наложили арест.

Москва требует от Киева вернуть захваченное судно и освободить экипаж.Капитана Владимира Горбенко задержали отвезли в Херсон.

6 апреля его Херсонский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 35 тысяч 240 гривен. В тот же день адвокаты внесли за него залог.

Экипаж судна отпустили на свободу, но им нужно было 10 апреля явиться на допрос в СБУ.

Вечером 7 апреля команда судна на дипломатических автомобилях РФ попыталась покинуть территорию Украины через автомобильный пункт пропуска «Гоптовка» на Харьковщине. В ночь на 9 апреля украинские пограничники не пропустили экипаж судна на территорию оккупированного Крыма.