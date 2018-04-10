Украина может предоставить Красному Кресту полномочия выплачивать пенсии жителям оккупированного Донбасса. Об этом в интервью Deutsche Welle сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

По его словам, государство сохраняет свои обязательства платить пенсии, «но хочет видеть, кому платит, что выплата идет именно этому человеку».

«Я недавно встречался с представителями Красного Креста. Они такие вопросы задавали. И я говорил, как проводить идентификацию? Если Красный Крест возьмет обязательство выплачивать на территории, временно оккупированной Россией, пенсии и будет видеть, кому платит, то украинское правительство, я думаю, не будет возражать. Пока механизмов, как без идентификации проводить выплаты, мы не смогли ни с донорами, ни с кем отработать», – отметил Жебривский.

При этом он подчеркнул, что на оккупированной территории Донецкой области насчитывает 300-350 тысяч человек, которые по разным причинам пока не получают украинские пенсии.