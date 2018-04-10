Украина надеется на поддержку совместных предложений нашего государства, Германии, Франции и США в решении о введении миротворческой миссии под эгидой ООН в оккупированной части Донбасса. Об этом Президент Петр Порошенко заявил во время общения с представителями СМИ по завершении двусторонней встречи с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Он подчеркнул, что эта инициатива обусловлена ​​отсутствием прогресса в мирных переговорах и возможности контролировать действия пророссийских боевиков и представителей России в оккупированных районах на востоке Украины относительно выполнения ими обязательств по Минским договоренностям.

«Мы не имеем общего центра координации и контроля российских представителей на оккупированной территории, которые могли бы эффективно обеспечивать режим прекращения огня. Мы не имеем, пока, прогресса на переговорах по Минскому процессу. И мы надеемся, что будут поддержаны предложения, которые совместно выдвигают Франция, Германия, Украина, Соединенные Штаты по проекту решения Совета безопасности Организации Объединенных Наций о введении миротворческой миссии, которая будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а полноценной, полномасштабной, которая сможет разоружать незаконные вооруженные формирования, защитить людей, живущих на оккупированных территориях и приблизить кондиции безопасности для начала политического процесса местных выборов», - заявил Порошенко.

Он выразил сожаление по поводу того, что Россия пока не выразила поддержку этих предложений. «К сожалению, мы пока позиции России не имеем, позицию поддержки. Но мы не теряем надежды на то, что наша упорная работа должна привести к положительному результату», - сказал Президент Украины.

По словам главы государства, в ходе сегодняшних переговоров ситуации на Востоке Украины было уделено много внимания, и она обсуждалась подробно. «Я проинформировал госпожу канцлера о том, что не соблюдается перемирие, даже несмотря на то, что мы имели совместное заявление участников Нормандского формата - президента Макрона, канцлера Меркель, президента Порошенко и президента Путина. В десять раз больше контролируемые Россией боевики и российские солдаты нарушают перемирие и только двенадцать раз украинские воины открывали огонь для того, чтобы защитить себя», - констатировал он. Президент отметил, что во время встречи также обсуждался вопрос продления санкций в случае невыполнения Минских договоренностей.

Порошенко раз поблагодарил Меркель за принципиальную позицию в поддержку Украины, в том числе и по Крыму. «Непризнание незаконной аннексии Крыма, непризнание, кстати, российских президентских выборов в Крыму – это голос мира, где мощный голос Германии является составной частью, для нас чрезвычайно важен», - подчеркнул Президент.

Она рассказала о вчерашней телефонной беседе с президентом РФ и выразила убеждение в необходимости продолжения диалога, несмотря на его сложность.

Напомним, 10 апреля Президент Украины Петр Порошенко находится с визитом в Германии по приглашению федерального канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Накануне Меркель обсудила ситуацию в Украине в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.