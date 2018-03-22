Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

На заседании Верховной Рады продемонстрировали 20-минутное видео Генеральной прокуратуры Украины, в котором собраны аудио- и видеодоказательства причастности Савченко к подготовке терактов.

Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны, заявил Луценко.

По его словам, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные. Она подтвердила, что покупала оружие на территории ОРДЛО.

Савченко сообщили о подозрении и доставили в СБУ. Меру пресечения ей будут избирать в пятницу, 23 марта, утром.

Коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) назван в честь известного конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского.

Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

Верховная Рада признала нелегитимными «выборы» президента РФ в Крыму.

В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Венгрия по отношению к Украине руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи.

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «поправок Лозового».

ВВС Украины приведены в боевую готовность после провокаций РФ.

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована «сбалансированная медийная акция». Он подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили главе Деснянской районной государственной администрации в Киеве Геннадию Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»).