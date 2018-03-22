Следователь Службы безопасности задержал народного депутата Надежду Савченко прямо в помещении Верховной Рады.

Следователь зачитал Савченко подозрение и сообщил, что ее задержали, передает «Украинская правда».

Он предложил депутату пройти с ним для оформления задержания.

Сейчас Савченко в сопровождении следователей и журналистов идет пешком в сторону изолятора СБУ в Аскольдовом переулке.

Перед приходом следователей Савченко встретилась у здания парламента со своей мамой. После разговора с ней нардеп вернулась в помещение Рады, где к ней подошли представители СБУ.

Напомним, 22 марта Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.