Судебное заседание по избранию меры пресечения нардепу Надежде Савченко состоится в Шевченковском райсуде Киева завтра, 23 марта, ориентировочно в 09:00. Об этом журналистам сообщил адвокат Савченко Дмитрий Бугай возле здания СБУ, передает 112 Украина.

«Завтра ориентировочно в 09:00 будет судебное заседание в Шевченковском райсуде с целью избрания меры пресечения. Следствие ходатайствует при поддержке прокуратуры об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей», - заявил адвокат.

Адвокат заявил, что только что получил представление с приложениями и будет изучать.

«Мы только что получили представление с приложениями, будем ночью изучать и пытаться реагировать. Очень поздно мы его получили», - заявил адвокат.

Адвокаты уточнили, что им предоставили 240 листов приложений к ходатайству. Адвокат Савченко заявил, что задержание было незаконным.

Отметим, что на сайте судебной власти Украины по состоянию на 20:30 нет официальной информации относительно времени судебного заседания.

Как сообщал ForUm, Савченко сегодня сообщили о подозрении и доставили в СБУ.

Ранее Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактовпротив высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевиков.