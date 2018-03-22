Верховная Рада приняла постановление «О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь», сообщает информационное управление аппарат ВР.

За соответствующее постановление №8168-1 проголосовали 255 народных депутатов.

В заявлении отмечается, что организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента РФ голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь является противоправным.

В ВР подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. «Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо образом быть использованы как свидетельство любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины», – говорится в заявлении.

Парламентарии отмечают, что существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление более 1 млн голосов с временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность.

Верховная Рада Украины призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования на выборах президента РФ в Крыму, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента.

Франция, Норвегия также не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.