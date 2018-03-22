также в разделеПолитика
Вопрос психологического здоровья: Гройсман высказался по Савченко 13
Дело Савченко: Порошенко поблагодарил СБУ и ГПУ 19
Стоякин: «Партии войны» обмен пленными не нужен? 33
Савченко утверждает, что Тимошенко общалась с Захарченко 58
Савченко сообщили о подозрении и задержали 195
Савченко не собирается добровольно отдавать звезду Героя 48
Рада разрешила арестовать Савченко 77
Обнародованы видеодоказательства причастности Савченко к подготовке теракта 146
Мандат СММ ОБСЕ продлили на год 34
Савченко подтвердила, что покупала у боевиков оружие 151
«Хотели раздеть до трусов»: Парасюк устроил потасовку с охраной ВР 402
Рада отменила «поправки Лозового» 105
В МИД считают, что «Газпрому» придется договариваться о новом контракте 95
Савченко будет баллотироваться в президенты 149
Савченко принесла на комитет Рады гранаты 144
МИД: В отношении Украины Венгрия руководствуется имперским мышлением 34
Комитет ВР дал согласие на арест Савченко 204
ГПУ: Оружие для терактов Савченко и Рубану предоставила РФ 173

Верховная Рада приняла постановление «О заявлении Верховной Рады Украины о непризнании Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь», сообщает информационное управление аппарат ВР.

За соответствующее постановление №8168-1 проголосовали 255 народных депутатов.

В заявлении отмечается, что организация оккупационной российской администрацией в рамках выборов президента РФ голосования на временно оккупированной территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь является противоправным.

В ВР подчеркнули, что результаты этого незаконного голосования являются ничтожными и не имеют никаких правовых последствий. «Они также никоим образом не могут свидетельствовать или каким-либо образом быть использованы как свидетельство любого изменения статуса временно оккупированных территорий Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополь, определенного Конституцией и законами Украины», – говорится в заявлении.

Парламентарии отмечают, что существенные ограничения избирательных прав граждан в ходе избирательного процесса в РФ, создание неравных условий для кандидатов и отсутствие настоящего выбора, о которых говорится в предварительных выводах Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также неправомерное зачисление более 1 млн голосов с временно оккупированных Автономной Республики Крым и города Севастополь существенно искажают результаты голосования на выборах президента Российской Федерации в целом, закономерно ставя под сомнение их легитимность.

Верховная Рада Украины призывает международное сообщество применять дополнительные санкции против Российской Федерации и персональные санкции (ограничения) к лицам, причастным к организации и проведению незаконного голосования на выборах президента РФ в Крыму, а также причастных к систематическим нарушениям основополагающих прав и свобод человека на временно оккупированной территории Украины.

Как известно, президентские выборы в РФ состоялись 18 марта, в ходе которых президент РФ Владимир Путин был переизбран на четвертый срок.

Президент Украины Петр Порошенко призвал мировое сообщество усилить санкции против российских властей и лиц, причастных к организации и проведению так называемых выборов в оккупированном Крыму.

В Европейском Союзе заявили, что ЕС не признает незаконную аннексию Россией Крыма, а потому не признает и проведенные там выборы российского президента. 

Франция, Норвегия также не признают результатов голосования в аннексированном Россией Крыму.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

111
Теги