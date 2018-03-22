Народный депутат Надежда Савченко обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны. Об этом генеральный прокурор Юрий Луценко заявил во время заседания регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривается вопрос о привлечении Савченко к уголовной ответственности, сообщает 112 Украина.

«В течение лета-осени 2017 года Рубан и народный депутат Савченко подыскивали соучастников и исполнителей террористического акта. Лично народный депутат Савченко обращалась с таким предложением к отдельным офицерам разных частей ВСУ», – отметил он.

По словам генпрокурора, летом 2017 года Савченко обратилась с таким предложением к офицерам 8 полка специального назначения ВСУ, которые дислоцируются в Харькове, а на момент контакта с народным депутатом Украины находились в зоне АТО. «Офицеры Березень, Захарченков, Лещ, Кот получили лично от нее (Савченко) предложение совершать террористические акты для уничтожения высшего руководства украинского государства, захват административных зданий, создание хаоса, свержения конституционного строя и захвата власти», – сказал он.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

20 марта Савченко заявила, что из Администрации Президента выдавались приказы о ее ликвидации. Коллеги-нардепы якобы советовали ей отравить парламент газом.