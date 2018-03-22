В Министерстве иностранных дел Украины считают, что Венгрия по отношению к Украине руководствуется имперским мышлением разделенной Австро-Венгерской империи. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль сказала в эфире телеканала «Прямой», сообщает УНИАН.

Дипломат сказала, что позиция Венгрии относительно Украины зависит не только от внутренних парламентских выборов, которые должны состояться в апреле. «Это не только выборы, это не только Украина, это их отношения с Европейским Союзом. Это также вопросы миграционной политики. Даже в ООН, они сейчас стали в позицию, которая совершенно отличается от позиции всего Европейского Союза по вопросам разработки рамочного документа по вопросам миграции. Украина в этом случае вообще не была ни к чему. Но так они сейчас себя позиционируют. И с этим ничего не сделаешь. Пока правительство Орбана у власти, мы должны работать с тем, что есть», - подчеркнула Зеркаль.

«На мой взгляд, ЕС уже имеет головную боль с венграми, но они обычно имеют головную боль и с поляками, и их это очень смущает, потому что это новые страны, которые должны создавать основополагающие функции правовых государств, а все происходит совсем не так, как оно планировалось», - сказала Зеркаль.

При этом она сказала, что одной из причин позиции Венгрии в отношении Украины являются Трианонские соглашения, которые касались дальнейшего разделения Автров-Венгерской империи, и которые были заключены в июле 1920 года. В частности, она заявила, что скоро наступит 100 лет со времени заключения этих соглашений. «Это все же имперское мышление... А как они были поделены на условиях настоящего договора, и сколько осталось на территории от Венгрии, и где остались венгры...», - заявила Зеркаль.

Вместе с тем, она заявляет, что Венгрия также имеет претензии к Румынии и Словакии. «И в Словакии еще хуже. Они настаивают на том, что там им также нужно автономию и обучение только на венгерском языке», - сказала Зеркаль.

Кроме того, она считает, что на Закапатье необходимо успешно провести децентрализацию, чтобы произошло объединение общин и они смогли взять на себя функции самоуправления. По ее убеждению, после децентрализации «венгерская община самостоятельно не сможет просто самостоятельно вести все дела».

«Ей нужно будет коммуницировать с украинцами. И это создаст другой социум. Они должны быть интегрированы в другие общины. И это опять, снимет все напряжение», - сказала Зеркаль.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна требует от Украины внести изменения в закон об образовании и отложить его реализацию до 2023 года, иначе Венгрия будет блокировать важные для Украины встречи на уровне Европейского Союза и Организации Североатлантического договора (НАТО).