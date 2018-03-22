На заседании Верховной Рады Украины продемонстрировали 20-минутное видео Генеральной прокуратуры Украины, в котором собраны аудио - и видеодоказательства причастности народного депутата Надежды Савченко к подготовке терактов.

Видео смогли показать не сразу - при первой попытке демонстрации с трансляцией возникли проблемы. После этого генеральный прокурор Юрий Луценко продолжил выступление с трибуны парламента, сообщает УНИАН.

Савченко во время выступления Луценко стояла прямо перед трибуной с телефоном в руках.

Потом в ВР попытались во второй раз продемонстрировать видео, но оно было низкого качества, в частности, был неразборчивый текст и плохой звук. После нескольких секунд демонстрации такого видео председатель ВР Андрей Парубий сказал, чтобы его выключили, и предложил депутатам задавать вопросы генпрокурору.

Тем не менее, технические проблемы были решены. На видео зафиксированы переговоры Савченко относительно перевозки оружия с ОРДЛО и возможностей смены власти в Украине.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержалпредставления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.