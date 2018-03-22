Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «поравок Лозового».

За принятие соответствующего законопроекта №8151 в целом проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Соответственно парламент внес изменения в стати 132, 184, 234 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно исключения таких положений. Таким образом парламент вернул действие норм в редакции до внесения в них изменений 3 октября 2017 года, вступивших в силу с 15 марта.

Кроме того, во время обсуждения законопроекта член профильного комитета Виктор Король отметил, что захоронения с наличием соответствующих экспертиз касаются только трупов в уголовном производстве. «Ни в коем случае изменения не касались тех людей, которые умерли, в частности, в больницах естественной смертью», - отметил Король.

Напомним, 15 марта изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу.

Как известно, 3 октября 2017 года депутаты единогласно поддержали поправку Лозового, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования. Некоторые политики считают, что по этой поправке дела о преступлениях на Майдане рискуют остаться нераскрытыми.