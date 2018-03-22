также в разделеПолитика
Мандат СММ ОБСЕ продлили на год 5
Савченко подтвердила, что покупала у боевиков оружие 52
«Хотели раздеть до трусов»: Парасюк устроил потасовку с охраной ВР 309
В МИД считают, что «Газпрому» придется договариваться о новом контракте 42
Савченко будет баллотироваться в президенты 54
Савченко принесла на комитет Рады гранаты 70
МИД: В отношении Украины Венгрия руководствуется имперским мышлением 20
Комитет ВР дал согласие на арест Савченко 183
ГПУ: Оружие для терактов Савченко и Рубану предоставила РФ 72
Луценко: Савченко просила офицеров ВСУ организовать теракты 64
США увеличат расходы на поддержку Украины 29
Медведчук: Для Украины альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет 97
Порошенко: Украина стремится стать членом НАТО в следующем 10-летии 35
Президент одобрил ужесточение миграционной политики 154
Савченко через суд хочет вернуться в комитет по нацбезопасности 250
Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие 46
Путин поручил проработать прошение о помиловании Сенцова и Кольченко 91
В комитете объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко 130

Верховная Рада внесла изменения в Уголовный процессуальный кодекс и прекратила действие «поравок Лозового».

За принятие соответствующего законопроекта №8151 в целом проголосовали 256 депутатов при минимально необходимых 226, сообщает Укринформ.

Соответственно парламент внес изменения в стати 132, 184, 234 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно исключения таких положений. Таким образом парламент вернул действие норм в редакции до внесения в них изменений 3 октября 2017 года, вступивших в силу с 15 марта.

Кроме того, во время обсуждения законопроекта член профильного комитета Виктор Король отметил, что захоронения с наличием соответствующих экспертиз касаются только трупов в уголовном производстве. «Ни в коем случае изменения не касались тех людей, которые умерли, в частности, в больницах естественной смертью», - отметил Король.

Напомним, 15 марта изменения в Уголовный процессуальный кодекс, инициатором которых был депутат Верховной Рады Андрей Лозовой (Радикальная партия Олега Ляшко), вступили в силу

Как известно, 3 октября 2017 года депутаты единогласно поддержали поправку Лозового, которая предусматривает ограничение сроков досудебного расследования. Некоторые политики считают, что по этой поправке дела о преступлениях на Майдане рискуют остаться нераскрытыми.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

41
Теги