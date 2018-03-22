Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом нардеп сообщила в эфире телеканала NewsOne.

«Я сказала в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы. – Ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не то человек, который изменяет своим словам. Я буду и мы увидим, что из этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого», - заявила Савченко.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.