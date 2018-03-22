также в разделеПолитика
Мандат СММ ОБСЕ продлили на год 5
Савченко подтвердила, что покупала у боевиков оружие 52
«Хотели раздеть до трусов»: Парасюк устроил потасовку с охраной ВР 309
Рада отменила «поправки Лозового» 41
В МИД считают, что «Газпрому» придется договариваться о новом контракте 42
Савченко принесла на комитет Рады гранаты 70
МИД: В отношении Украины Венгрия руководствуется имперским мышлением 20
Комитет ВР дал согласие на арест Савченко 183
ГПУ: Оружие для терактов Савченко и Рубану предоставила РФ 72
Луценко: Савченко просила офицеров ВСУ организовать теракты 64
США увеличат расходы на поддержку Украины 29
Медведчук: Для Украины альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет 97
Порошенко: Украина стремится стать членом НАТО в следующем 10-летии 35
Президент одобрил ужесточение миграционной политики 154
Савченко через суд хочет вернуться в комитет по нацбезопасности 250
Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие 46
Путин поручил проработать прошение о помиловании Сенцова и Кольченко 91
В комитете объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко 130

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины.

Об этом нардеп сообщила в эфире телеканала NewsOne.

«Я сказала в тот же день, когда вышла (из российской тюрьмы. – Ред.) или на первой своей пресс-конференции, что буду баллотироваться в президенты Украины. Я не то человек, который изменяет своим словам. Я буду и мы увидим, что из этого выйдет. Может для вас это будет смешно и нелепо, но может кто-то ждет этого», - заявила Савченко.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

54
Теги