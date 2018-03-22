Сегодня, 22 марта, Воздушные силы Украины второй раз за месяц зафиксировали провокационные действия со стороны Воздушно-космических сил Российской Федерации. В частности вдоль восточной и южной границы была замечена истребительная и бомбардировочная авиация России, сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

«Истребительная и бомбардировочная авиация страны-агрессора осуществляла вылеты с аэродромов Шайковка, Крымск и Бельбек с максимальным приближением к государственной границе Украины, линии разграничения между материковой частью Украины и АР Крым, а также с приближением до 40 километров, до береговой линии со стороны Черного моря с дальнейшим полетом вдоль побережья Румынии, Республики Болгарии и Республики Турции», - говорится в сообщении.

Кроме того, группа дальних стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22 с полным боекомплектом, в сопровождении пары истребителей Су-30 РФ осуществили полет в воздушном пространстве АР Крым, Азовского и Черного морей с отработкой определенных условных задач по нанесению ударов.

«Такие действия авиации Российской Федерации вызваны прежде всего реакцией на проведение очередного этапа командно-штабных тренировок в Воздушных силах Вооруженных Сил Украины и с целью условной отработки блокады пролива Босфор», - отмечает командование.

Обнаружив угрозу со стороны страны-агрессора, все определенные силы и средства противовоздушной обороны были приведены в боевую готовность, чтобы дать отпор в случае применения авиации воздушно-космических сил Российской Федерации.

«Воздушные силы Вооруженных сил Украины постоянно обеспечивают выполнение определенных задач по защите территориальной целостности государства, в частности по сдерживанию, во взаимодействии с другими видами и войсками Вооруженных сил Украины, вооруженной агрессии против Украины из воздуха, прикрытию важных объектов государства, группировок своих войск от ударов средств воздушного нападения и поражения войск и объектов противника», - резюмировали в командовании.