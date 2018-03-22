Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Был найден аппарат, похожий на такой, который используется для прослушивания», - заявил руководитель САП.

Он заметил, что не знает, кому принадлежит выявленное 6 марта устройство, и в настоящее время ожидает ответа на этот вопрос от правоохранительных органов.

Холодницкий уточнил, что выявленное устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ.

Следовательно, по словам прокурора, в настоящее время он ожидает ответов: что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.

«НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация», - отметил Холодницкий.



Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже директор НАБУ Артем Сытник назвал это информацию «фантастикой».