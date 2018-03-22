также в разделеОбщество
СБУ задержала очередного крымского дезертира 18
Полномочия по охране природы передали местным властям 14
Депутаты разрешили легализацию самостроев 44
Холодницкий о своей отставке: Не дождутся 22
НАПК направило в суд протокол на Микитася 24
Кольченко выпустили из штрафного изолятора 17
В Чернигове у организаторов антиукраинских акций изъяли гранаты и взрывчатку 28
Боевики за сутки ни разу не нарушили перемирие 36
21 марта. Картина дня 51
Полиция завела дело о доведении Волошина до самоубийства 82
В Украине ликвидировали аттестацию школ 108
Сытник назвал информацию о прослушке Холодницкого «фантастикой» 47
Минздрав уверяет, что роды не станут платными 49
В Чернобыле задержали пару «сталкеров»: девушка прилетела из Германии 47
СБУ задержала в Херсоне бывшего боевика «ДНР» 57
Суд отказался допрашивать президента Германии по делу Януковича 33
За год убежища в Польше попросили 300 украинцев и более 2 тысяч россиян 43
Семен Слепаков попал в базу данных «Миротворца» 66

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил обнаружение в своем кабинете устройства, похожего на тот, что применяется для скрытой прослушки.

Об этом Холодницкий заявил в четверг в Брюсселе, сообщает Укринформ.

«Был найден аппарат, похожий на такой, который используется для прослушивания», - заявил руководитель САП.

Он заметил, что не знает, кому принадлежит выявленное 6 марта устройство, и в настоящее время ожидает ответа на этот вопрос от правоохранительных органов.

Холодницкий уточнил, что выявленное устройство приобщено к материалам соответствующего производства. При этом он не подтвердил, что устройство может принадлежать НАБУ.

Следовательно, по словам прокурора, в настоящее время он ожидает ответов: что это была за аппаратура, кому она принадлежит и кто был инициатором ее применения.

«НАБУ и САП - единая структура. Поэтому должны работать вместе. Я думаю, что здесь какая-то провокация», - отметил Холодницкий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура обнаружила устройство для прослушивания в кабинете руководителя САП Назара Холодницкого.

Позже директор НАБУ Артем Сытник назвал это информацию «фантастикой».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

23
Теги