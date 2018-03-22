Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что по поводу его отставки была организована «сбалансированная медийная акция».



Об этом он сказал журналистам в Брюсселе, сообщает УНИАН.

Он отметил, что следил за всеми событиями, читая интернет.

«В начале я увидел, что я ухожу в отставку, потом - в отпуск, потом иду в отпуск к Пасхе, затем - до конца мая. Без меня меня женили. Я сейчас нахожусь с визитом в Брюсселе. САП и НАБУ работают вместе. Я понимаю, что неугодный прокурор может быть неугодным всем. Но если это так, значит, я что-то правильно делаю. Если кто-то хочет вынудить меня к совершению каких-либо действий, отставок или иному, не дождутся», - отметил Холодницкий.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Холодницкий может подать в отставку, однако в САП опровергли эту информацию.