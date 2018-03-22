Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что покупала оружие на территории ОРДЛО. Об этом она сказала на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал вопрос об ее аресте, передает ТСН.

Депутат утверждает, что она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников террористов и выяснить, где они находятся.

Также она рассказала, что на территории ОРДЛО она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ. «Очень важно было завозить оружие и говорить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию», - сказала Савченко.

Она также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержалпредставления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.