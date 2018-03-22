также в разделеПолитика
Мандат СММ ОБСЕ продлили на год 5
«Хотели раздеть до трусов»: Парасюк устроил потасовку с охраной ВР 309
Рада отменила «поправки Лозового» 41
В МИД считают, что «Газпрому» придется договариваться о новом контракте 42
Савченко будет баллотироваться в президенты 54
Савченко принесла на комитет Рады гранаты 70
МИД: В отношении Украины Венгрия руководствуется имперским мышлением 20
Комитет ВР дал согласие на арест Савченко 183
ГПУ: Оружие для терактов Савченко и Рубану предоставила РФ 72
Луценко: Савченко просила офицеров ВСУ организовать теракты 64
США увеличат расходы на поддержку Украины 29
Медведчук: Для Украины альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет 97
Порошенко: Украина стремится стать членом НАТО в следующем 10-летии 35
Президент одобрил ужесточение миграционной политики 154
Савченко через суд хочет вернуться в комитет по нацбезопасности 250
Порошенко молниеносно одобрил запрет вносить в здания органов власти оружие 46
Путин поручил проработать прошение о помиловании Сенцова и Кольченко 91
В комитете объяснили перенос рассмотрения представления по Савченко 130

Народный депутат Надежда Савченко подтвердила, что покупала оружие на территории ОРДЛО. Об этом она сказала на заседании регламентного комитета ВР, который рассматривал вопрос об ее аресте, передает ТСН.

Депутат утверждает, что она ездила на оккупированную территорию, чтобы увидеть заложников террористов и выяснить, где они находятся.

Также она рассказала, что на территории ОРДЛО она покупала оружие, чтобы узнать, откуда оно поступает боевикам: или это собственное производство, или из РФ. «Очень важно было завозить оружие и говорить власти, что оно может выстрелить против них. Я делала политическую провокацию», - сказала Савченко.

Она также заявила, что брала деньги только на помощь заложникам. По ее словам, проход через линию разграничения стоит около 3-5 тысяч долларов.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержалпредставления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны. 

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги