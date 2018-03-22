Коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев» (Жуляны) назван в честь известного конструктора украинского происхождения Игоря Сикорского, сообщает пресс-служба Киевсовета.

«Коллектив аэропорта «Киев» поддержал инициативу о переименовании. Вопрос в течение двух месяцев обсуждался на сайте исполнительного органа, и альтернативных предложений относительно других названий или замечаний не поступило», - отмечается в сообщении.

Кроме того, из названия аэропорта изъято слово «Жуляны». Таким образом, аэропорт будет носить название – Коммунальное предприятие Международный аэропорт «Киев» имени Игоря Сикорского.

Напомним, Игорь Сикорский – всемирно известный авиаконструктор. Вошел в мировую историю авиации как автор первых многомоторных самолетов и вертолетов, создал первые в мире: четырехмоторный самолет «Русский витязь», тяжелый четырехмоторный бомбардировщик и пассажирский самолет «Илья Муромец», трансатлантический гидроплан, серийный вертолет одновинтовой схемы.