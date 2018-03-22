Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе еще на год продлила мандат специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине. Об этом в Twitter сообщает постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене.
«Мандат СММ ОБСЕ продлен до 31 марта 2019 года», – говорится в сообщении.
Отмечается, что делегация Украины произнесла свое интерпретирующкк заявление, в котором отметила, что СММ должна иметь полный и беспрепятственный доступ ко всей территории Украины включая Крым и Севастополь.
В представительстве подчеркнули, что продление мандата миссии поддержали все государства ЕС, США и Канада.
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