В четверг, 22 марта, комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал три представления генерального прокурора Юрия Луценко касательно народного депутата Надежды Савченко.
Речь идет о согласии на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко, сообщает УНИАН.
Фото: «Украинская правда»
Сначала депутаты поддержали представление генпрокурора Юрия Луценко на снятие неприкосновенности, потом единогласно проголосовали за арест Савченко.
После голосования комитета представление еще должна поддержать на своем заседании Верховная Рада.
Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.
По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.
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