также в разделеПолитика
Савченко утверждает, что Тимошенко общалась с Захарченко 15
Савченко сообщили о подозрении и задержали 63
Савченко не собирается добровольно отдавать звезду Героя 25
Обнародованы видеодоказательства причастности Савченко к подготовке теракта 71
Мандат СММ ОБСЕ продлили на год 31
Савченко подтвердила, что покупала у боевиков оружие 115
«Хотели раздеть до трусов»: Парасюк устроил потасовку с охраной ВР 371
Рада отменила «поправки Лозового» 85
В МИД считают, что «Газпрому» придется договариваться о новом контракте 73
Савченко будет баллотироваться в президенты 115
Савченко принесла на комитет Рады гранаты 107
МИД: В отношении Украины Венгрия руководствуется имперским мышлением 27
Комитет ВР дал согласие на арест Савченко 201
ГПУ: Оружие для терактов Савченко и Рубану предоставила РФ 126
Луценко: Савченко просила офицеров ВСУ организовать теракты 106
США увеличат расходы на поддержку Украины 36
Медведчук: Для Украины альтернативы сотрудничеству с Россией просто нет 106
Порошенко: Украина стремится стать членом НАТО в следующем 10-летии 35

Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

За привлечение Савченко к уголовной ответственности выступил 291 народный депутат, сообщает 112 Украина.

Согласились на задержание Надежды Савченко 277 депутатов, а на арест - 268 ее коллег.

Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны. 

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

42
Теги