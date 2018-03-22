Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.
За привлечение Савченко к уголовной ответственности выступил 291 народный депутат, сообщает 112 Украина.
Согласились на задержание Надежды Савченко 277 депутатов, а на арест - 268 ее коллег.
Напомним, 22 марта комитет Верховной Рады по вопросам регламента и организации работы парламента поддержал представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.
По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.
По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.
Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.
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