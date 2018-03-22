Народный депутат Надежда Савченко сказала, что добровольно не откажется от звезды Героя Украины и мандата нардепа.

Об этом она заявила с трибуны Верховной Рады в четверг во время рассмотрения вопроса о лишении ее депутатской неприкосновенности.

«Что труднее предать первым - положить вам мандат и уйти из политики, чтобы вы были счастливы, или отказаться от звезды Героя, как многие хотят?» - задала она вопрос в начале выступления, сообщает «Украинская правда».

Савченко сказала, что ее сторонники советуют ей не отдавать звезду, к тому же «порохоботы» все равно будут «лить на нее дерьмо», если она откажется от этой награды.

«Нет, не предам народ Украины! Это звание дается нелегко, это звание дается кровью очень многим людям. Я доказывала, что я являюсь Героем Украины в московских тюрьмах против врага внешнего, докажу и вам, внутренним врагам Украины, что такое Герой Украины», - заявила она.

Затем Савченко дала понять, что и от депутатского мандата отказываться не собирается.

«Мандат - это о, что дает право вам, украинцы, быть среди них, быть вам, чужеродным, в этой гнилой яме», - заявила она.

Депутат подчеркнула, что действовала с целью установления мира в Украине, ведь власть этого не хочет.

Она отметила, что все, в чем ее обвиняет генеральный прокурор Юрий Луценко, было его собственными действиями как лидера Майдана.

«Меня не напугаете, предлагая мне сделки, я на них не пойду», - сказала нардеп.

Ранее Савченко заявила, что готова отдать Президенту Петру Порошенко звезду Героя Украины.

Напомним, 22 марта Верховная Рада согласилась на снятие депутатской неприкосновенности, задержание и арест внефракционного народного депутата Надежды Савченко.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Он также сообщил, что нардеп обращалась к офицерам Вооруженных сил Украины с просьбой о подготовке терактов против высшего руководства страны.

По информации генпрокурора, к передаче оружия Савченко на оккупированной территории причастны российские военные.

Сама Савченко подтвердила, что покупала оружие у боевков.