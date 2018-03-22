Генеральный прокурор Юрий Луценко завил, что к передаче оружия депутату Надежде Савченко на оккупированной территории причастны российские военные. Об этом он заявил на заседании регламентного комитета, который рассматривает представление ГПУ на привлечение к ответственности, задержание и арест Савченко.



«Следствию стало понятно, что речь идет не о бреде или больных фантазиях политиканов. Это вовсе не сюрреализм, это – живое, боевое оружие, которым планировалось уничтожить людей – как представителей власти, так и просто мирных жителей центра столицы», – заявил Луценко, комментируя заявления Савченко, сообщает «Украинская правда».

«Речь шла о ввозе террористического оружия «ДНР» для уничтожения конституционного строя Украины, создания хаоса и захвата власти», – подчеркнул он.

Генпрокурор отметил, что оружие перевезли офицеры ВСУ и предоставили на экспертизу СБУ, а затем доставили в Хмельницкий на хранение на складах «воинской части, которую заговорщики считали своими союзниками».



2 декабря 2017 года Надежда Савченко и Владимир Рубан прибыли в Хмельницкий.

«Испытывали оружие на полигоне, где Рубан озвучил план нападения на кортеж Президента с использованием крупнокалиберной винтовки «Топаз», которая легко пробивает броню и которая производится исключительно в «ДНР», – заявил Луценко.



У следствия также есть видеозапись «ключевой встречи». «Под видеофиксацией Рубан, а затем Савченко изложили свои планы свержения конституционного строя путем проведения террористической атаки из минометов в центре правительственного квартала в Киеве, совершение теракта внутри Верховной Рады с использованием полученных от боевиков оружия и взрывчатых материалов. Это видео сегодня будет продемонстрировано в зале ВР», – сообщил он.



По словам Луценко, Савченко и Рубан согласовали необходимость приобретения дополнительного вооружения. «Во втором грузе привезли то, чего не хватало для минометов, ввезенных в первом грузе», – пояснил он.



«Это дало возможность точно зафиксировать место передачи оружия и причастных к этому лиц противника Украинского государства», – сказал Луценко.



«С 6 марта по 8 марта автомобиль Рубана, оборудованный видеонаблюдением СБУ, находился на оккупированной территории так называемой «ДНР», – рассказал генпрокурор.



Проехав КПВВ «Майорск» на грузовом «Мерседес-Спринтер» без прохождения надлежащего осмотра, Рубан доехал до «нулевого поста», где его встретил «Форд» боевиков, – и затем сел в автомобиль сопровождения, а на его место сел вооруженный мужчина.



В Донецке авто Рубана приехало к «Миндоходов», где его оставили на ночь, а утром автомобиль поехал к автобазе, где был загружен, в частности, минами 120 мм, стрелковым оружием, боеприпасами «с сокрытием их в мебели».



«У нас есть упаковочный лист одного из этих ящиков, на котором указана в/ч 08819, которой руководит Щедрый Николай Алексеевич, позывной «Наука» – полковник ВС РФ», – заявил Луценко.



По его словам, в 14:47 авто Рубана выехало из Донецка в Горловку, где было до 23:11 на «базе дислокации военной техники», а затем направилось к Микитовке.



«В двух воинских частях, где загружалась оружие..., также есть командиры: подполковник Титов Роман Борисович, позывной «Алтаец», ВС РФ; в Горловке в дислокации на Свердлова, 22, – полковник ВС РФ Бердников Алексей Николаевич, позывной «Меркурий», фамилия-прикрытие Ткаченко», – сказал Луценко.



«Таким образом, мы имеем факты, доказывающие участие Российской Федерации в качестве врага Украинского государства в предоставлении оружия лицам, которые запланировали и готовились к совершению теракта против высшего руководства государства, мирного населения украинской столицы с целью свержения конституционного строя», – подчеркнул генпрокурор.

Напомним, 15 марта генпрокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления на Савченко.

По словам Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Как известно, Руководитель Центра освобождения пленных «Офицерский корпус» Владимир Рубан был задержан 8 марта на линии разграничения в зоне АТО.

Ему вменяют подготовку террористического акта и незаконное владение оружием.

Он отрицает все обвинения.

9 марта суд арестовал Рубана на 60 суток без права залога.

Народный депутат Надежда Савченко обратилась с ходатайством о взятии Рубана на поруки.