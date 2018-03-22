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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили главе Деснянской районной государственной администрации в Киеве Геннадию Заболотному, который в момент совершения преступления занимал должность председателя Березовской районной государственной администрации Одесской области, о подозрении в совершении преступления по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины («Декларирование недостоверной информации»). Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, чиновник внес заведомо недостоверные данные в ежегодную электронную декларацию за 2015 год. Речь идет о сведениях относительно земельного участка, находившегося в пользовании подозреваемого, а также данных о корпоративных правах его жены на сумму более 2 млн грн, которые ранее принадлежали подозреваемому и были безвозмездно отчуждены в пользу в 2015 году.

Факт нарушения председателем РГА Закона Украины «О предотвращении коррупции» и наличие в его действиях состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины, также подтвердило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Детективы НАБУ считают, что глава РГА совершил такие действия умышленно, вероятно, с целью сокрытия значительной части своих и семейных состояний по мотивам нежелания обнародования таких данных в открытых источниках.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ осуществляют с декабря 2016 года.
ForUm

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