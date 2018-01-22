Количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк.

Среди погибших в Кабуле украинцев 5 мужчин и две женщины, личности их уже идентифицированы.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Президент Петр Порошенко подпишет Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», как только он поступит из Верховной Рады.

Он также заявил, что Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

Украина сегодня, 22 января, праздновала День соборности. Именно в этот день 99 лет назад был провозглашен Акт воссоединения (Акт злуки) Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Произошло это на Софийской площади в Киеве.

На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь» соборности к 99-й годовщине Акта Воссоединения.

В Государственной пограничной службе заявили, что Президент Петр Порошенко во время поездки на Мальдивы в начале 2018 года пересекал границу законно.

Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.

Председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи.

В Покровске Донецкой области в результате вспышки метана на шахте пострадали 8 горняков.

Национальный банк Украины намерен перейти к расчету официального курса гривни к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании злоумышленника, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, в том числе – 86 детей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы российского государства Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко. Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова на телеканале Россия 1 сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.