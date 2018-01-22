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Среди погибших в Кабуле украинцев 5 мужчин и две женщины, личности их уже идентифицированы.

Об этом Украинской правде сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

«Подтверждена гибель 7 граждан. Тела уже идентифицировали. Среди погибших две женщины. Выражаю соболезнования родным», - сказал он.

По словам Погорельцева, на месте работает консул, которого отправили из посольства в Таджикистане для оперативного решения вопросов с идентификацией, репатриацией и тому подобное.

«Как решатся вопросы с идентификацией, то задержки с репатриацией не будет», - сказал он.

В МИД пока не называют фамилии погибших.

«Готовится спецрейс по поручению премьер-министра. Полетит самолет ГосЧС за телами. Сейчас прорабатывается вопрос получения разрешений на полет. Выписано уже 6 свидетельств о смерти», - сказал Погорельцев.

В ведомстве сообщили, что в Кабуле находится 19 украинцев, которых спасли в гостинице.

«Наши граждане находятся в безопасном месте, на одной из военных баз. Часть из тех, что были на военной базе, уже вернулись в гостиницу. Речь идет о 19 людях. Очевидно, какое-то количество из них, или все они граждане Украины. Это по информации наших партнеров», - сказал Погорельцев.

Он заверил, что в гостинице сейчас безопасно.

«Там все под контролем компетентных правоохранительных органов Афганистана. Прямой угрозы кому-либо из граждан Украины нет», - заверил он.

Все украинцы, которые находились в отеле, сотрудники авиакомпаний.

Погорельцев также уточнил, что люди вернулись в отель, чтобы забрать свои вещи.

«После того как они заберут свои вещи, то их снова разместят на военной базе. Планируется, что они уже завтра вылетят в Украину», - подытожил Погорельцев. 

Напомним, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек. 

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.
ForUm

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