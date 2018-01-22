Национальный банк Украины намерен перейти к расчету официального курса гривни к доллару на основе информации с торгово-информационных систем Bloomberg и Reuters относительно реальных рыночных сделок и с отсечением сделок с экстремальными параметрами.

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

В настоящее время официальный курс гривни рассчитывается как средневзвешенное значение по всем межбанковским сделкам за день по данным ВалКли (собственный программный комплекс Национального банка, в котором банки осуществляют подтверждение всех своих сделок по купле-продаже безналичной иностранной валюты на межбанковском рынке, - ред.).

«Нацбанк считает необходимым перейти к его расчету на основе информации с торгово-информационных систем (ТИС) Bloomberg и Reuters о реальных рыночных сделках и с отсечением сделок с экстремальными параметрами», - отмечается в сообщении.

Как пояснил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко, таким образом уменьшится нагрузка на банки в части формирования отчетности благодаря отказу от обязательной регистрации сделок в системе ВалКли.

Также Национальный банк планирует перейти к осуществлению валютных интервенций с использованием Matching – нового функционала для заключения сделок в ТИС. Этот функционал, внедрение которого сейчас обсуждается с участниками рынка, позволит обеспечить на межбанковском валютном рынке постоянное наличие твердых цен на куплю-продажу иностранной валюты и быстрое заключение сделок по лучшим курсовым параметрам.

Пономаренко очертил дальнейшие планы по либерализации валютного рынка: «В ближайшие время приоритетами в этом направлении является разрешение на репатриацию дивидендов по 2017, решение о чем будет принято после анализа прогнозной информации от банков о планах их клиентов по выводу дивидендов. Также мы можем рассмотреть возможность дальнейшего ослабления ограничений на досрочное погашение кредитов».