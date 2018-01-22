В Бердянске Запорожской области трое сотрудников полиции получили тяжелые ранения в результате взрыва гранаты при задержании злоумышленника, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

«Сегодня после 09:00 в Бердянске Запорожской области трое сотрудников уголовного розыска проводили оперативно-розыскные мероприятия по криминогенному элементу. Во время отработки адреса злоумышленник применил гранату. В результате взрыва трое полицейских получили тяжелые осколочные ранения. Медики борются за их жизнь», - написал он в Facebook.

Как сообщал ForUm, 19 февраля в результате перестрелки во время задержания злоумышленника в Одессе пострадали 6 человек, двое из которых – убиты. По данным МВД, злоумышленник ранил троих полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника. Его самого ликвидировали полицейские. Позже в больнице скончался 30-летний полицейский, раненый во время перестрелки.