Президент Украины Петр Порошенко во время поездки на Мальдивы в начале 2018 года пересекал границу законно. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

«О пересечении границы третьими лицами мы не разглашаем, так как законодательство нам это запрещает. Но в связи со спекуляциями и запросами журналистов по этому поводу, то, что я могу сообщить, - все пересечения границы проходили в строгом соответствии с законодательством, никаких нарушений или льгот в прохождении погранично-таможенного контроля не было», - заявил собеседник агентства.

Кроме того, в Госпогранслужбе отметили, что Президент пересекал границу с собственным паспортом под своим именем. «Это был паспорт гражданина Украины с такой фамилией», - заявили в ведомстве, отвечая на уточняющий вопрос, использовал ли глава государства собственный паспорт при пересечении границы или документы оперативного прикрытия.

За комментарием относительно способа прохождения паспортного контроля Петром Порошенко во время поездки на Мальдивы агентство обратилося и в Администрацию президента Украины. Пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко оставил этот вопрос без ответа.

Напомним, журналисты проекта «Схемы» провели расследование и выяснили, что Порошенко с 1 по 8 января провел рождественский отпуск на Мальдивах. Он летел на частном самолете вместе с 7 пассажирами. Журналисты предполагали, что указанные лица не проходили паспортный контроль и летели под другими именами. По подсчетам «Схем», президент потратил на отпуск по меньшей мере 500 тыс. долларов.

Управление государственной охраны засекретило информацию относительно того, обеспечивали ли его сотрудники меры охраны во время отдыха Президента на Мальдивских островах с 1 по 8 января.