Президент Петр Порошенко подпишет Закон Украины «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях», как только он поступит из Верховной Рады. Об этом Глава государства сообщил во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Накануне Дня соборности Верховная Рада приняла чрезвычайно важный закон, мою президентскую стратегию, мои предложения по реинтеграции оккупированных территорий Украины», - отметил Порошенко.

«И хочу четко заявить – я подпишу его, как только он поступит из украинского парламента», - сказал Президент.

«Для нас же принятый закон ценен прежде всего тем, что он является на самом деле технологией возвращения оккупированных территорий под суверенитет Украины. Радостный праздник Дня соборности будет для украинцев с горьким привкусом, пока сапог русского оккупанта топчет украинскую суверенную землю Крыма и Севастополя, Донецкой и Луганской областей», - подчеркнул Президент.

Глава государства отметил: «Агрессору не нравится, когда его называют агрессором. Оккупанту неприятно, когда на оккупацию говорят оккупация. На воре шапка горит, и он хочет избежать международной ответственности за свои преступления. Рефлексия Москвы лишний раз убеждает, что мы приняли правильный закон».

По его словам, этот закон фиксирует право Украины на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН и детализирует механизм ее реализации. Но одновременно он подтверждает приоритетность мирного, политико-дипломатического урегулирования.

«Хочу подчеркнуть отдельно, ни дух, ни буква этого закона не противоречат Минским договоренностям, как это хочет представить Москва. В отличие от России, которая ищет любой повод, чтобы их не выполнять, Украина неуклонно придерживается и будет придерживаться своих международных обязательств. Я адресую это дипломатам, присутствующим в этом зале, очень прошу передать этот месседж в свои столицы», - подчеркнул он.

Как сообщал ForUm, 18 января Верховная Рада в окончательном чтении приняла закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях» — так называемый закон о реинтеграции Донбасса. «За» его принятие проголосовали 280 депутатов. Согласно документу, территории Донбасса признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

В Верховной Раде зарегистрировано постановление № 7163-П об отмене принятия законопроекта о реинтеграции Донбасса. Авторы инициативы – нардепы от «Оппоблока» Юрий Бойко, Александр Вилкул и Михаил Папиев.

Закон о реинтеграции Донбасса перечеркивает Минские договоренности, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.