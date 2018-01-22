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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг интерпретацию некоторыми СМИ его слов о контактах главы российского государства Владимира Путина с Президентом Украины Петром Порошенко.
Ранее в воскресенье некоторые издания со ссылкой на интервью Пескова на телеканале Россия 1 сообщили о том, что якобы имеют место непубличные встречи Путина и Порошенко.

«Никто ни о каких встречах и не говорил, - заявил Песков. - В интервью я не сказал о том, что такие встречи были».

В интервью для программы ведущая поинтересовалась, когда состоялась последняя встреча Путина и Порошенко. Тогда же она напомнила о том, что «в прошлом году были такие контакты, о которых прессе потом сообщали спустя только несколько месяцев». Она, очевидно, имела в виду события мая 2017 года, когда Порошенко заявил, что двумя месяцами ранее он имел телефонную беседу с Путиным. Пресс-служба Кремля действительно не сообщала о том разговоре.

Отвечая на вопрос, Песков не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом. «У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Рабочий день президента гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ», - отметил он.

В пресс-службе Президента Украины заявили, что Порошенко «не проводил ни одной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным после заключения минских договоренностей об урегулировании ситуации на востоке Украины».
 
ForUm

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