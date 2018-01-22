Председатель украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат Владимир Арьев избран вице-президентом ассамблеи.

Заместители председателя ПАСЕ избираются по квотам национальных делегаций (сопредседатели страны меняются по ротации), в этом году Украина подала Арьева на эту должность, сообщает УНИАН.

Квоты двух делегаций - российской и итальянской - остались вакантными.

В прошлом году обязанности вице-президента ПАСЕ от Украины выполнял Георгий Логвинский.

В частности, он вел часть заседания в период, когда из-за недоверия депутатов к Педро Аграмунта ПАСЕ временно осталась без президента.

Как ранее сообщал ForUm, 22 января Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.