Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году.

Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщает «Европейская правда».

По его мнению, это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы «вернуть на борт все страны-члены организации».

«Гармонизация правил организации - это часть нашей работы... достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации», - заявил он.

Как сообщалось, гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а затем – за агрессию на Донбассе.

Из-за очевидности продления этих санкций Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.

По мнению Ягланда, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории «всех 47 стран-членов».

«Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем», - уверен он.

Напомним, Россия не стала направлять свою делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы.