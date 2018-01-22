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Украина сегодня, 22 января, празднует День соборности. Именно в этот день 99 лет назад был провозглашен Акт воссоединения (Акт злуки) Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР). Произошло это на Софийской площади в Киеве.

С 1990 года в Украине существует неофициальная традиция праздновать День соборности при помощи «живой цепи». 21 января 1990 года была организована «живая цепь» между Киевом и Львовом как символ духовного единения украинских земель, а после этого ежегодно аналогичными акциями «объединяют» берега Днепра и других рек в различных городах страны.

Официальным праздником День соборности стал после указа президента Леонида Кучмы от 21 января 1999 года. В декабре 2011 года тогдашний президент Виктор Янукович отменил День свободы 22 ноября и День соборности 22 января и учредил День соборности и свободы 22 января. Спустя три года в ноябре 2014 года действующий глава государства Петр Порошенко учредил День достоинства и свободы 21 ноября, вернув 22 января празднование Дня соборности.

Сегодня в Киеве пройдет ряд праздничных мероприятий при участии руководства государства. Так, планируется возложение цветов к памятникам Грушевскому и Шевченко, а также других выдающихся деятелей в истории Украины, в том числе участников Революции достоинства и АТО на востоке страны.

«Кроме того, 22 января на мосту Патона состоится акция «День соборности Украины», а на тротуарной части ул. Крещатик (от Европейской до Бессарабской площади) в тот же день пройдет Всеукраинская казначейская акция «Объединим Украину», - сообщили в пресс-службе столичной администрации.

Кроме этого, в Киеве пройдет ряд конференций, фото- и книжных выставок и другие мероприятия.

На время празднования возможны ограничения движения транспорта в центре столицы. Так, уже известно, что 22 января с 11:00 до 12:00 запретят движение на ул. Городецкого от Крещатика до ул. Заньковецкой в обоих направлениях.

По материалам: 112 Украина

 
ForUm

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