В Покровске Донецкой области в результате вспышки метана на шахте пострадали 8 горняков. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«8 шахтеров пострадали в результате вспышки метана на 12 южной бис лаве блока 10 частного предприятия «Шахтоуправление «Покровское». Они получили ожоги различной степени и доставлены в краматорскую больницу», – отметил он.

По словам Жебривского, происшествие произошло в 16:22, в то время в шахте находились 406 человек, непосредственно на аварийном участке - 37.

«Все горняки оповещены об аварии и выведены на поверхность. Работы на блоке 10 приостановлены до выяснения обстоятельств и причин происшествия», – подытожил он.