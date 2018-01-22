Количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек. Об этом сообщил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк, передает 112 Украина.
«На сегодняшний день подтверждена гибель 7 граждан Украины. Данные по всем этим гражданам у нас есть. В Афганистане работают многие украинские авиатехники, и все погибшие работали в афганской авиакомпании Kam Air и проживали в отеле Intercontinental», – отметил Никитюк.
Он добавил, что теперь украинский консул в Афганистане должен оформить документы для возвращения погибших украинцев на родину.
Напомним, по данным МИД, количество украинцев, погибших в результате теракта в Кабуле, возросло до 6 человек.
20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.
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