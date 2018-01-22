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Украина готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление. Об этом во время выступления на торжественном собрании по случаю Дня соборности Украины и 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики заявил Президент Петр Порошенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Глава государства.

«В борьбе с агрессором мы чувствуем мощную поддержку наших международных партнеров. И это - принципиальное положительное отличие сегодняшней ситуации от той, что существовала сто лет назад», - сказал Порошенко.

Он отметил, что из-за нехватки международной поддержки в те времена Украина осталась один на один с агрессором. «Собственного же боеспособного войска создать так и не успели, потому что слишком поздно поняли, насколько Украине нужно войско», - добавил Президент.

Глава государства акцентировал внимание на историческом парадоксе: «В дни принятия Четвертого Универсала большевики уже наступали на Киев, считанные дни оставалось жить героям Крут, и даже это не помешало авторам документа запечатлеть на бумаге свою идею - «распустить армию совсем».

«Я хочу подчеркнуть, мы не будем выполнять пункт Четвертого Универсала о роспуске войска. Я хочу подчеркнуть, что Украина уже готова дать жесткий военный отпор агрессору в случае его попыток пойти в наступление», - отметил Порошенко.

Президент особо поблагодарил украинских воинов, которые сейчас на фронте защищают соборную Украину.

Он также обратился к гражданам Украины, которые живут сейчас в условиях российской оккупации: «Каждый день разлуки, каким бы тяжелым он ни был, все же приближает нас к неизбежному воссоединению».

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Россия делает все, чтобы уничтожить Украинское государство как таковое. 
ForUm

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