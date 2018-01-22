На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь» соборности к 99-й годовщине Акта Воссоединения, почтив тем самым историческое событие - объединение Восточной и Западной Украины в одно целое.

Сначала участники акции на правом и левом берегах Днепра сформировали две колонны, одна из которых держала полотнище голубого цвета, другая - желтого.

Колонны несли части украинского флага длиной 30 метров. Таким образом, после воссоединения активисты образовали не только живую цепь, а и 30-метровый флаг Украины на мосту Патона, сообщает Укринформ.

За безопасностью на мосту и возле него следят несколько десятков правоохранителей.

После объединения колонн активисты совместно исполнили гимн Украины, а также почтили минутой молчания память погибших на Майдане и в АТО.

Участники мероприятия намерены продолжить праздник конкурсом рисунков на лице. А завершится праздник салютом и концертом в кинотеатре «Кинопанорама».

Подобные «цепи соборности» в понедельник, 22 января, проходят не только в Киеве, но и в других украинских городах. За рубежом такие мероприятия будут проходить в Швеции, Великобритании, Польше, Эстонии, Канаде, Германии и США. Основатель и организатор акции - Братство казацкого боевого обычая «Спас». Главная цель «Живой цепи Соборности» - объединить украинцев под национальными флагами.

Первая «живая цепь» в Украине была образована в январе 1990 года, которая тогда соединила Киев и Львов. Ежегодно 22 января, начиная с 1990 года, люди становятся в живую цепь, чтобы напомнить украинцам о двух датах в истории украинской государственности - 22 января 1918 года, когда Центральной Радой был принят Четвертый Универсал, и 22 января 1919 года, когда произошло объединение Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в одно государство.

































Напомним, Украина сегодня, 22 января, празднует День соборности.