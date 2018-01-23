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За минувшие сутки противник 6 раз нарушил режим тишины, вследствие вражеского минометного обстрела погиб 1 военнослужащий Вооруженных сил Украины, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Вторая половина прошедших суток, начиная примерно с 17:30, прошла без нарушения режима прекращения огня. Зато вчера днем наблюдалась огневая активность боевиков российско-оккупационных войск. Враг продолжал применять минометы различных калибров, нагло нарушая Минские договоренности не только по позициям защитников Украины, но и в сторону ими же оккупированного прифронтового населенного пункта», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на луганском направлении противник вел огонь из 120-мм минометов по нашим опорным пунктам в районе Троицкого. Неоднократно из минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также гранатометов агрессор обстреливал оборонительные укрепления Вооруженных сил Украины возле Луганского.

На донецком направлении боевики применили минометы калибра 82-мм по позициям вокруг Новотроицкого. Здесь же в целях провокационных обвинений сил АТО они вели минометный огонь поочередно в сторону наших опорных пунктов и по инфраструктуре неподконтрольного украинской власти Докучаевска.
ForUm

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