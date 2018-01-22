Группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за нападение на отель в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, включая семерых украинцев, сообщают афганская служба Радио Свобода.

Представитель афганского МВД Наджиб Даниш отметил, что 18 погибших включали 14 иностранцев и официального представителя по телекоммуникациям из провинции Фархи, который посещал конференцию.

«11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании», - сказал он.

По сообщениям местных СМИ, окончательное число умерших до сих пор неизвестно.

Напомним, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек.

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.