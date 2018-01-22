также в разделеМир
Турецкая армия начала новое наступление на сирийский Африн 80
Новым президентом ПАСЕ избран итальянец Микеле Николетти 36
В Греции требовали от Македонии сменить название страны 52
В мире резко возросло число миллиардеров 88
«Логика паразитов»: В РФ прокомментировали возможный счет Молдовы за оккупацию 113
Статую Свободы закрыли из-за нехватки средств 75
Турция начала наземное наступление на севере Сирии 76
Молдова потребует компенсацию у России за оккупацию Приднестровья 58
Автобус в Казахстане, в котором погибли 52 человека, загорелся от газовой плиты 95
Пророссийская партия Сербии призвала Путина ввести войска в Косово 109
Twitter нашел несколько тысяч новых ботов российской «фабрики троллей» 61
Шатдаун в США: Правительство прекратило работу из-за отсутствия денег 98
Первый танкер с российским газом для США развернулся посреди Атлантики 308
Джонсон предложил построить мост между Британией и Францией 121
Названы главные претенденты на вступление в ЕС 105
Турция снова продлила режим ЧП 36
В РФ школьник с топором напал на школу, пострадали 5 человек 161
В Рио-де-Жанейро автомобиль въехал в толпу 58

Группировка «Талибан» взяла на себя ответственность за нападение на отель в столице Афганистана Кабуле, в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, включая семерых украинцев, сообщают афганская служба Радио Свобода.

Представитель афганского МВД Наджиб Даниш отметил, что 18 погибших включали 14 иностранцев и официального представителя по телекоммуникациям из провинции Фархи, который посещал конференцию.

«11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании», - сказал он.

По  сообщениям местных СМИ, окончательное число умерших до сих пор неизвестно.

Напомним, количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек. 

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги