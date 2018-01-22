также в разделеСтолица
На мосту Патона в Киеве создали «живую цепь» ко Дню соборности 43
Кличко прокомментировал конфликт вокруг земли киностудии Довженко 78
Киностудия им. Довженко заявила о попытке передачи ее земли компании «Роснефти» 89
В центре Киева горел старинный дом 51
Количество больных корью в Киеве возросло до 109 35
Киев открыли для грузовиков 41
В Киев не пускают грузовики, для водителей установили пункты обогрева 78
В Киеве подготовили 10 локаций для празднования Крещения 45
На основных магистралях Киева могут увеличить разрешенную скорость 63
В центре Киева при сносе МАФов подстрелили мужчину 200
В офисе компании Lucky Labs прошел очередной обыск 72
В КНУ им. Шевченко объяснили переход на новый график обучения 83
Охранник суда приговорен к 9 годам тюрьмы за убийство коллеги 46
Завтра Киев закроют для грузовиков 52
Студентов университета имени Шевченко перевели на дистанционное обучение 107
Климкин недоволен, как Киев расчищают от снега 109
Из-за снегопада Киев застрял в пробках 120
Из-за снегопада Киев могут закрыть для грузовиков 35

По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, в том числе – 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр» Сергей Чумак в эфире 112 Украина. 

«Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро (22 января, - ред.) у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках. В 10 случаях нарушены сроки проведения прививок согласно календарю прививок», - сказал он. 

Напомним, в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 человек. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги