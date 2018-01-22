По состоянию на утро понедельника, 22 января, в Киеве зарегистрирован 121 случай заболевания корью, в том числе – 86 детей. Об этом сообщил директор ГУ «Киевский городской лабораторный центр» Сергей Чумак в эфире 112 Украина.

«Каждый день болеют 4, 5, 6 человек. По состоянию на сегодняшнее утро (22 января, - ред.) у нас уже зарегистрирован 121 случай заболевания корью, из них 86 детей. Следует отметить, что из всех, кто заболел, 93 человека не имеют прививок или у них отсутствуют справки или информация о прививках. В 10 случаях нарушены сроки проведения прививок согласно календарю прививок», - сказал он.

Напомним, в Украине с начала 2018 года корью заболели 1 тыс. 285 человек. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской, Одесской и Киевской областях. Также сообщалось, что с начала года в Украине от кори умерли 8 человек. В прошлом году было зафиксировано четыре смертельных случая.