Министерство экономического развития и торговли Украины не планирует обязать всех предпринимателей устанавливать платежные терминалы, сообщает пресс-служба МЭРТ.

Отмечается, что министерство начало общественное обсуждение проекта постановления КМУ «Об утверждении требований к субъектам хозяйствования по приему электронных платежных средств в оплату за проданные ими товары (предоставленные услуги)».

«Это постановление - один из шагов в рамках политики правительства и Национального банка Украины относительно увеличения безналичных расчетов и приближения страны к европейским стандартам торгового и банковского обслуживания. Она обязывает продавцов и поставщиков услуг предоставить клиентам возможность оплатить товар или услугу безналично: либо с использованием электронных платежных средств и платежных устройств, или через электронные платежные сервисы», – говорится в сообщении.

В МЭРТ отметили, что эта норма предусмотрена в Законе Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине». «Это не обязывает всех предпринимателей в обязательном порядке устанавливать платежные терминалы. Предприниматели могут организовать расчеты с помощью платежных сервисов, которые не требуют наличия физического платежного устройства. Например, оплату можно будет осуществлять через интернет-банкинг, платежные сервисы онлайн, с использованием mVisa, QR-кода, через перевод с карты на карту и тому подобное», – подчеркнули в министерстве.

Также отмечается, что это постановление упрощает использование обычных платежных терминалов: предприниматели не будут обязаны их покупать, но будут иметь возможность арендовать такие устройства, или даже получить их бесплатно на условиях банков-эквайров. Кроме того, несколько предпринимателей могут использовать один терминал, ведь технологическая возможность осуществления зачислений на различные счета через одно устройство уже давно реализована производителями и банками.

Кроме того, по данным МЭРТ, введение обязанности осуществления безналичных расчетов никоим образом не ограничивает предпринимателей в использовании наличных в пределах действующих правил.

«Повсеместное внедрение безналичных расчетов будет способствовать удобству, скорости, надежности обслуживания и иметь свои преимущества для всех стейкхолдеров. Частные пользователи будут иметь дополнительную защиту от мошенников, а также смогут проще рассчитываться и вести учет расходов. Многие граждане уже сегодня сводят использования наличных до минимума и полагаются на возможность безналичного расчета. В случае принятия постановления предприниматели смогут расширить круг клиентов: туда попадут потребители, у которых в кошельке есть только карта (например, иностранные туристы). Кроме этого, они будут экономить на инкассации наличных денег. Банки при безналичных расчетах смогут получить больше ликвидных ресурсов для их направления на создание условий для развития экономики», – подчеркнули в министерстве.

В МЭРТ отметили, что этот проект постановления Кабинета Министров разработан во исполнение Закона Украины «О платежных системах и переводе средств в Украине» (Закон Украины от 05.04.2001 № 2346-III) и с использованием терминологии, предоставленной этим законом.

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на данный проект постановления сообщили, что в Кабинете Министров предлагают обязать установить платежные терминалы всех субъектов хозяйствования, в том числе плательщиков единого налога.