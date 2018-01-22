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Парламентская ассамблея Совета Европы избрала своим президентом итальянского депутата Микеле Николетти.

Его назначили на эту должность без формального голосования, поскольку он был безальтернативным кандидатом. По договоренности политических групп, в этом году эту должность должен занимать представитель группы социалистических партий, а социалисты выдвинули только его кандидатуру, сообщает «Европейская правда».

Ожидается, что Николетти будет занимать пост президента следующие два года - по традиции ассамблеи, президента переизбирают на второй год без обсуждений.

Для Украины важно, что этот политик не является пророссийским. История его голосований свидетельствует: Николетти каждый раз поддерживал проукраинские резолюции и поправки к ним, а также ежегодно голосовал за подтверждение санкций против РФ.

В то же время итальянцам свойственны сантименты в адрес РФ, и Николетти лично неоднократно выступал за сохранение диалога с Москвой. Также именно при его участии ведется диалог о возвращении представителей РФ к работе ассамблеи.

Напомним, 6 октября 2017 года президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку

После этого несколько месяцев президентом ПАСЕ была председатель делегации Кипра Стеллу Кириакидис.
ForUm

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