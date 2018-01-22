Заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – девять граждан Украины.

«14 иностранцев погибли, в том числе, один гражданин Кыргызстана, один гражданин Греции и девять граждан Украины. Личности еще трех других пока неизвестны. Вскоре мы их идентифицируем», - приводит слова Рахими Радио Свобода.

Напомним, ранее чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.