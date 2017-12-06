Сегодня День Вооруженных сил Украины. Военные, которые в этом году воевали в зоне АТО, получат премии: те, кто был на первой линии, по 5 тыс. грн, на второй линии – по 3 тыс. грн.

Генеральная прокуратура Украины отправила подозрение экс-главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили на его адрес проживания. Он объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь политик отказался приходить на допрос в ГПУ. Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады. В результате столкновений под Верховной Радой получили телесные повреждения 14 правоохранителей и двое гражданских лиц.

Саакашвили со сторонниками захватил один из комитетов Верховной Рады, заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Президент Петр Порошенко ошеломлен и шокирован вчерашними событиями в центре Киева, в ходе которых из авто правоохранителей был освобожден экс-глава Одесской ОГА.

Печерский райсуд Киева арестовал соратника Михаила Саакашвили Севериона Дангадзе на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Члены комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции признали работу главы комитета Егора Соболева (фракция «Самопомич») неудовлетворительной.

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявило факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории оккупированного РФ Крымского полуострова.

Человеком года по версии американского журнала Time стали «нарушители тишины» –участники интернет-флешмоба #metoo и подобных движений, направленных на борьбу с насилием.

Боевики применили фосфорную мину, которую выпустили по украинским военным возле Новоселовки Донецкой области.

В Европейском Союзе заявляют, что публичное раскрытие коррупционного расследования Генеральной прокуратурой ослабляет потенциал Национального антикоррупционного бюро Украины.

11 государств-членов НАТО, в том числе Германия, выразили несогласие с действиями Венгрии по блокированию евроатлантических инициатив Украины из-за закона об образовании.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила о решении прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, которых задел конфликт на Донбассе.

Сотрудники Службы безопасности Украины предотвратили террористический акт на одном из военных объектов Сумской области.

Владимир Путин заявил о намерении баллотироваться на выборах в 2018 году.