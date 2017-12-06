Президент Петр Порошенко ошеломлен и шокирован вчерашними событиями в центре Киева, в ходе которых из авто правоохранителей был освобожден экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили. Об этом он заявил во время рабочей поездки во Львовскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«С высоты трех с половиной лет вооруженного противостояния с российским агрессором можно уверенно утверждать, что только благодаря героическим действиям украинского воинства, поддержке со стороны волонтеров, всего украинского народа наша страна выстояла и сохранила свою свободу. Вооруженные силы Украины, наша армия, Национальная гвардия, другие силовые подразделения крепко держат оборону на Востоке нашего государства», - подчеркнул Порошенко.

Глава государства отметил, что сейчас, когда мы возмужали, окрепли, приобрели опыт - они точно знают, что силой нас не возьмешь.

«Поэтому все большую ставку враг делает на то, чтобы бить в спину, взрывать изнутри, дестабилизировать ситуацию в стране. Я неоднократно об этом уже рассказывал. В Москве не жалеют сил ... Да и денег у них куры не клюют - фамилии здесь ни при чем», - сказал Порошенко.

«Вы знаете, я думал, что меня трудно чем-то удивить. Но то, что вчера увидела и услышала вся страна, ошеломило и шокировало всех ... Конечно, спасибо Службе безопасности Украины и Генеральной прокуратуре за профессиональную работу по защите национальных интересов и государственности. Но, что радует - так это то, что украинский народ, еще до наших силовиков, профинансированную из Москвы гоп-компанию раскусил еще раньше, и поэтому проигнорировал тот лагерь под Верховной Радой», - отметил Глава государства.

Порошенко подчеркнул: «Президент и правительство, конечно же, уважают право людей на мирный протест. Очень важно, чтобы это право людей было защищено. И мы это демонстрировали в течение последних недель, хотя организаторы на самом деле жаждали крови и всячески провоцировали силовиков».

Президент особо отметил действия украинских правоохранителей, которые не поддались на провокации и добавил, что на их терпение организаторы акций, как следует из перехваченных разговоров, даже в Москву жаловались.

«Друзья, армия не для того держит фронт, чтобы враг орудовал в глубоком тылу. Мы даем подобным попыткам отпор, и я чувствую в этом поддержку со стороны общества», - заявил Порошенко.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса. В свою очередь он отказался приходить на допрос в ГПУ.

ГПУ отправила подозрение Саакашвили на его адрес проживания.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали 11 правоохранителей и 2 гражданских.