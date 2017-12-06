Экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили во время выступления со сцены в палаточном городке у Верховной Рады назвал генпрокурора Юрия Луценко «двоечником» и заявил, что не планирует являться к нему на допрос.

«Вчера Луценко нагло врал, в том числе по поводу моего статуса. На депутатов возбудили дела на счет того, что они якобы препятствовали законным действиям. Депутаты воспрепятствовали похищению человека, так как у нас все документы на руках», - заявил Саакашвили, сообщает УНИАН.

«Он как всегда - неграмотный Луценко, неграмотный двоечник, который вообще отношения не имеет к юриспруденции. Деградировавший... я не знаю, как назвать. Который стал по знакомству и по кумовству генеральным прокурором Украины, дает одно поручение за другим, которые абсолютно незаконны. Этот человек понятия не имеет про право. Второкурсники юридического факультета знают намного больше, чем так называемый генпрокурор Украины. Поэтому я хочу заявить следящее. Я не буду являться никакому лжегенеральному прокурору, он двоечник неграмотный, незаконный. Я не считаю его генеральным прокурором Украины», - заявил он.

При этом Саакашвили добавил, что готов принять следователя в лагере у Верховной Рады.

Как ранее сообщал ForUm, утром 5 декабря правоохранители провели обыск в квартире Саакашвили на улице Костельной в Киеве.

Его сторонники хотели заблокировать выходы дома, в результате произошли потасовки.

Впоследствии его задержали и вручили подозрение. По данным СБУ, Саакашвили подозревают содействии преступной организации, а также сокрытии и пособничестве их преступной деятельности путем предоставления ей помещений, хранилищ, транспортных средств, информации, документов, технических устройств, денег, ценных бумаг.

После этого активисты сломали забор на Владимирской горке, чтобы соорудить баррикаду и блокировать выезд автомобиля СБУ с Саакашвили. Сторонники экс-главы ОГА выломали дверь конвойного авто и вытащили его.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что украинские спецслужбы сорвали план «русской зимы» в Киеве.

Саакашвили объявлен в розыск по трем статьям Уголовного кодекса.

Сегодня, 6 декабря, около 6 утра правоохранители предприняли попытку штурма палаточного городка активистов, которые поддерживают Саакашвили, расположенного возле Верховной Рады.

По данным полиции, в результате столкновений пострадали четверо правоохранителей.

Митингующие сообщили о 10 пострадавших активистах.