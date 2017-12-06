Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц выявило факты осуществления деятельности немецких компаний DHL Express, Adidas AG, Puma SE на территории оккупированного РФ Крымского полуострова, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что работа указанных иностранных компаний (DHL Express, Adidas AG, Puma SE) в Крыму противоречит политике непризнания, предусмотренной резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН о территориальной целостности Украины № 68/262 от 27 марта 2014 года, и нарушает установленные Европейским союзом ограничительные мероприятия (санкций) против Российской Федерации, определенные решением Совета Европы 2014/386/ CFSP от 23 июня 2014 года по ограничительным мерам в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя.

По данным министерства, на российском сайте компании DHL Express указаны адреса официальных представительств (сервисных отделений) в Крыму (по состоянию на 10-00 10.11.2017 информация была удалена с сайта).

На сайте компании Adidas AG указаны адреса официальных магазинов Adidas в Крыму.

На российском сайте компании Puma SE также указаны адреса официальных магазинов Puma в Крыму.

«Учитывая вышесказанное, МВОТ обратилось в соответствующие органы власти относительно необходимости принятия предусмотренных законодательством мер, направленных на защиту независимости, государственного суверенитета, безопасности, территориальной целостности и нерушимости государственной границы, национальных интересов Украины», – сказано в сообщении.