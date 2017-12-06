Военные, которые в этом году воевали в зоне АТО, получат премии. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время посещения Международного центра миротворчества и безопасности на Львовщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Мы переговорили с министром обороны, нашли возможности и тем, кто в этом году воевал в зоне АТО, будет выплачена единовременная денежная премия. Тем, кто был на первой линии, мы договорились – по 5 тыс. грн, на второй линии – по 3 тыс. грн», - сказал Президент.

Порошенко также подчеркнул, что государство должно заботиться об оздоровлении, реабилитации и лечения своих воинов. В частности, по его словам, из различных ведомств, в том числе из Национального банка Украины, Вооруженным силам были переданы реабилитационные центры. Сейчас во Львовской области также завершается модернизация и ремонт реабилитационного центра, который будет работать для помощи военнослужащим, которые смогут отдыхать там с семьями.

Напомним, сегодня отмечается День Вооруженных сил Украины.