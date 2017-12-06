Президент, Верховный Главнокомандующий ВСУ Петр Порошенко посетил Международный центр миротворчества и безопасности во Львовской области, где встретился с украинскими воинами и поздравил их с Днем Вооруженных сил Украины. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Он особо подчеркнул необходимость создания достойных условий размещения и проживания военнослужащих. Порошенко отметил, что вместе с созданием новой армии и восстановлением боеспособности, одним из его главных приоритетов является обеспечение достойных социальных условий для военнослужащих.

«За последние два года почти две с половиной тысячи военнослужащих в Вооруженных силах получили квартиры. Еще более двух тысяч квартир построено для тех, кто служит в Национальной гвардии, Службе безопасности, на границе, в Спецслужбе транспорта», - сказал Порошенко.

«По гарнизонам нашей страны, и в частности, здесь, на полигоне уже возводятся новые казармы – хотя язык не поворачивается называть эти новостройки таким архаичным словом», - подчеркнул Президент и отметил, что инициировал масштабный проект строительства современных общежитий, а не казарм для контрактников.

«За два года я планирую переселить 25 тысяч военнослужащих из палаток или заплесневелых советских казарм в современные и комфортабельные помещения», - сказал Порошенко и подчеркнул, что для него чрезвычайно важно, «чтобы воин думал не о том, как и где поспать, а думал, как лучше защищать Родину».

Глава государства сообщил, что уже началось строительство 91 общежития первой очереди, а во второй половине следующего года будет построено еще 93 общежития.

Порошенко подчеркнул, что он и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы улучшить законодательное обеспечение социальной защиты военнослужащих.

В присутствии украинских воинов Президент подписал Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по вопросам обеспечения жилыми помещениями военнослужащих и членов семей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей военной службы».