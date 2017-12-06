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Всемирная продовольственная программа (ВПП) заявила о решении прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи жителям Украины, которых задел конфликт на Донбассе.

Представитель гуманитарной организации во вторник, 5 декабря, заявил, что прекращение поставок помощи на восток Украины в последующие два месяца состоится в связи с нехваткой финансирования ВПП, сообщает DW.

По словам спикера, из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

ВПП будет продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Востоке Украины как минимум до середины 2018 года и будет продолжать следить за ситуацией в стране, отметил спикер ВПП.

Всемирная продовольственная программа является структурным подразделением Организации Объединенных Наций и крупнейшей в мире гуманитарной организацией.
ForUm

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